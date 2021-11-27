Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России утвердили новый порядок определения «границы бедности»
Мир
В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Мир
В раде назвали позорным выступление Зеленского на пресс-конференции
Общество
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
Спорт
«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России в «Черную пятницу»
Мир
Нарышкин обвинил США в попытке разжечь конфликт в Донбассе
Общество
Пятерых обвиняемых арестовали по делу о ЧП на шахте в Кузбассе
Спорт
Российский фигурист Коляда стал вторым на этапе серии Гран-при в Сочи
Общество
Директора шахты «Листвяжная» арестовали на два месяца

Спасатели отправляются в шахту

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021