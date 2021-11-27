МЧС РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших горноспасателей

Врио главы МЧС России Александр Чуприян встретился с семьями погибших горноспасателей на шахте в Кузбассе. Ведомство окажет всю необходимую помощь родным жертв трагедии, заверил Чуприян. В том числе семьям погибших спасателей выплатят компенсации, сообщает телеканал «Известия». Троих сотрудников Военизированной горноспасательной части похоронят 28 ноября. Судьба еще двоих горноспасателей остается неизвестной.

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