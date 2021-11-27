Ученые из Саранска изобрели метод точного прогноза износа зданий

Ученые из Саранска разработали способ оценки изменения свойств строительных материалов, повышающий точность прогноза их службы. Об этом сообщила руководитель работы, профессор кафедры строительных конструкций Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Татьяна Низина в субботу, 27 ноября.

Данный метод учитывает климатические особенности местности. Ученые нашли способ повысить точность прогноза эксплуатации полимерных материалов с помощью технологий обработки больших данных, они обнаружили закономерности между параметрами климата (температура, влажность, ультрафиолетовое излучение) и скоростью разрушения защитных покрытий.

«Мы выявили влияние срока и степени интенсивности климатического воздействия на характер накопления повреждений в полимерных материалах под действием растягивающих нагрузок. Это позволило создать методику прогнозирования долговечности материалов, которая по своей точности превосходит прогноз, получаемый на основе данных лабораторных испытаний, не учитывающих особенности климатических условий», — передает ТАСС слова Низиной.

С новым подходом можно оценивать климатическую стойкость материалов на основе анализа поверхностей разрушения, кривых деформирования и изменения цвета защитных покрытий. Полученный алгоритм был испытан на реальных постройках в Саранске.

«Наш подход позволяет проводить анализ долговечности материалов с учетом количественных показателей факторов окружающей среды, что раньше было невозможно. В будущем применение этого метода позволит предотвращать разрушения построек за счет более точных данных о стойкости покрытий в конкретной местности, а также повысить эффективность защиты зданий с помощью совершенствования полимерных материалов», — пояснила Низина.

3 ноября правительство России утвердило распоряжение о вручении премий в области науки и техники. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Так, лауреатами были объявлены 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов.