Гаджи Наврузов одержал победу над Евгением Орловым

Гаджи «Автомат» Наврузов одержал победу над Евгением Орловым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», передает телеканал «Известия».

Бой супертяжеловесов проходил в относительно невысоком темпе. На протяжении всех четырех раундов — обмен ударами. Гаджи «Автомат» Наврузов явно

доминировал в начале боя. Середина поединка осталась за опытным Евгением Орловым. В четвертом раунде гораздо больше ударов нанес Гаджи. Бой стал дебютным в боксе для звезды кулачных боев Наврузова.

«Опыт сыграл. Видели, он под мои удары, как он смягчал удары, как подставлял, как оттягивался. Вроде он медленный, но в боксе даже маленький разворот головы уже — это не как в «кулачке». Надо пересмотреть всё и поработать над ошибками и больше работать уже с боксерами», — заявил Наврузов.

«Он действительно оказался физически крепким парнем и не утомился. Обычно да, я клинчуюсь, утомляю очень сильно, но когда я вошел с ним в клинч, он так довольно храбро держался. Я думаю, у него есть будущее. Технику немного подработает», — отметил Орлов.

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