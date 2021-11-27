Экс-спикер Верховной рады Разумков заявил о президентских амбициях

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о намерении стать кандидатом в президенты Украины. Об этом он сообщил в пятницу, 26 ноября.

«Будут выборы — потом пойдем. Я говорил, я принимал участие во всех выборах. Я думаю, что в следующих выборах я также приму участие. <...> И президентские, и парламентские», — сказал он в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» YouTube.

По словам Разумкова, он реализует все амбиции, «которые будут для того, чтобы действительно изменить» Украину.

Кроме того, экс-спикер сообщил о том, что будет воздавать собственную партию к следующим парламентским выборам.

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова 7 октября. После отставки с поста он заявил, что после такого решения пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям.

3 октября, президент Украины заявил, что Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга народа» и ведет свою собственную политическую жизнь. Кроме того, украинский лидер сообщил, что Разумков выдавал депутатам подписные листы об импичменте президенту.

10 сентября украинский лидер Владимир Зеленский вопрос его повторного выдвижения в президенты решит народ страны. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать». Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства.

Зеленский вступил в должность президента Украины с 20 мая 2019 года. В первый тур выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов, во втором туре выборов — победил, набрав 73,22%.