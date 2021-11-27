ВТО отложила министерскую конференцию из-за коронавируса

Всемирная торговая организация (ВТО) отложила министерскую конференцию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

Конференция должна была пройти впервые за четыре года, данную встречу даже называли «проверкой на актуальность» организации.

В ВТО новый штамм вируса из Южной Африки охарактеризовали как «вызывающий беспокойство» из-за того, что он распространяется быстрее других форм коронавируса, сообщает Reuters.

Швейцария, где располагается ВТО, уже запретила прямые рейсы из Южной Африки и близлежащих регионов, а также ввела тестовые и карантинные требования для поездок из других стран.

26 июля Евросоюз (ЕС) подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям. При это о каких товарах идет речь, не уточнялось.

19 июля ЕС запросил консультации в рамках ВТО по мерам поддержки, оказываемым российским правительством в отношении производителей при организации закупок компаний с госучастием.

Согласно материалам, размещенным на сайте Еврокомиссии, поводом для обращения в ВТО стала российская политика импортозамещения. Подчеркивалось, что в 2019 году госпредприятия России выставили тендеров на 23,5 трлн рублей (€290 млрд), или 21% ВВП РФ. У европейских компаний есть сложности с доступом к этим заказам.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.