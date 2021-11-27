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Четверо погибли в результате обстрела школьного автобуса в Косово

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Четыре человека погибли, еще несколько человек ранены в результате стрельбы по автобусу со школьниками в селе Глоджане близ Дечани Косово. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил портал Kosovo online.

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Погибли двое взрослых и двое учеников.

«По данным местных СМИ, на месте погибли водитель и кондуктор автобуса, а также двое учащихся 2003 и 2004 годов рождения», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрельба произошла в 21:00 (по мск). Личность стрелявшего неизвестна.

По информации местной полиции, на автобус напали несколько человек в масках, водитель был убит сразу, несколько учащихся получили ранения.

Пострадавшие госпитализированы, минимум двое из них находятся в критическом состоянии.

«Больница в Пейе подтвердила телеканалу Клян Косова, что двое студентов и водитель автобуса погибли», — отмечает издание.

Глава муниципалитета Дечани Рамош написал в Facebook, что в субботу, 27 ноября, в Глоджане должны были состояться мемориальные мероприятия на комплексе в честь «косовоалбанских мучеников».

Днем ранее правоохранители канадского муниципалитета Вандерхуф (Британская Колумбия) сообщили о стрельбе, который открыл неизвестный на улице. Его задержали, информация о пострадавших не поступала.

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