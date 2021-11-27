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Космонавты РФ перешли в новый модуль на МКС

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Космонавты РФ Антон Шкаплеров и Петр Дубров открыли переходные люки между модулем «Наука» и пристыковавшимся к нему узловым модулем (УМ) «Причал» и перешли в новый модуль. Поздравление с этим событием от генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина опубликовали на сайте корпорации в пятницу, 26 ноября.

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«Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров перешли в новый российский модуль Международной космической станции — «Причал». Люки со стороны модуля «Наука» и со стороны «Причала» были открыты в 22.39 по московскому времени», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

УМ «Причал» был был доставлен на МКС грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» вечером того же дня. Корабль пробудет в составе станции до 22 декабря. «Причал» имеет пять портов для приема пилотируемых кораблей, грузовых и различных модулей. В частности, новый модуль позволит состыковать к МКС новый российский космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне. Это последний модуль, который Россия введет в состав своего сегмента станции.

Стыковка нового УМ «Причал» с модулем «Наука» на МКС прошла в пятницу, 26 ноября в 18:25 мск. Она осуществлялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами (ЦУП) с Земли и космонавтов — с борта МКС.

24 ноября грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» вывели на орбиту. Выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать «Причал» к станции, запланирован на 19 января 2022 года. Первый пилотируемый корабль «Союз» должен пристыковаться к новому модулю 18 марта.

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