Услуги военкоматов Московской области оцифруют до конца года

В Подмосковье все услуги военкоматов будут оцифрованы до конца года, передает пресс-служба губернатора и правительства региона. В области реализуется проект «Мой военкомат».

«Комиссариаты выдают 43 вида справок, к концу года их все оцифруют», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Одинцово запустили пилотный проект по приведению зданий военкоматов к единому стандарту. Все они будут отремонтированы, оснащены новой мебелью и оборудованием, переведены на цифровую платформу, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ростовская область по итогам 2021 года снова может стать одним из лидеров среди регионов России по использованию цифровых сервисов. Об этом 17 ноября сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Так, жители региона обеспечены доступом в Сеть (интернет-покрытие составляет более 86%), кроме того, им предоставлено высокое качество услуг и цифровизация документооборота. В настоящее время более 4 млн человек зарегистрированы на портале «Госуслуги».