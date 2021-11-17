Более 90% дончан активно используют цифровые госуслуги

Ростовская область по итогам 2021 года снова может стать одним из лидеров среди регионов России по использованию цифровых сервисов. Об этом 17 ноября сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Так, жители региона обеспечены доступом в Сеть (интернет-покрытие составляет более 86%), кроме того, им предоставлено высокое качество услуг и цифровизация документооборота.

Важную роль в улучшении качества жизни населения Ростовской области играет и созданная современная и разветвленная инфраструктура многофункциональных центров (МФЦ). В них регистрируется почти 5 млн обращений, а довольны качеством работы не менее 97% граждан.

Ростовские МФЦ, сотрудники и реализуемые проекты неоднократно становились победителями и призерами всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Только за последние четыре месяца в многофункциональных центрах гражданам предоставили более 300 тыс. услуг по оформлению СНИЛС и регистрации учетных записей на портале «Госуслуги».

В настоящее время более 4 млн жителей региона зарегистрированы на портале «Госуслуги». Только с начала 2021 года через областные госуслуги было обслужено 8,8 млн заявлений.

Если 2016 году регион занимал 49-е место по уровню цифровизации и удобства оказания госуслуг населению, а по итогам 2020-го стал пятым.

Вырос за последние годы и уровень цифровой грамотности населения. В восьми из десяти случаев обращения граждан через портал «Госуслуги» в Ростовской области жители правильно заполняют необходимые поля.

«Мы целенаправленно шли к тому, чтобы Дон не отставал, а опережал другие регионы по уровню цифровой вовлеченности», — рассказал губернатор Василий Голубев. По его словам, население должно качественно и быстро обслуживаться. В этом помогает электронный документооборот и электронные услуги.

В регионе работают интернет-провайдеры, использующие современное оборудование и профессиональный подход. Это также позволяет сделать интернет доступным для граждан. В период 2019–2021 годов в области подключены к высокоскоростному интернету 2209 социально значимых объектов.

В рамках утвержденной Голубевым стратегии цифровой трансформации ставится задача обеспечить сотовой связью все населенные пункты Ростовской области и повысить устойчивость связи вдоль автомобильных дорог.