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Эксперты назвали причины возврата детей в детдома

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В России запущен проект по адаптации детей из детских домов в приемных семьях «Школа перемен» для влияния на проблему их возврата в детдома. Благотворительный фонд «Катрен» и онлайн-школа Skysmart изучили проблемы, которые возникают в приемных семьях, и назвали причины, по которым приемного ребенка возвращают в детский дом, говорится в пресс-релизе, поступившем 29 ноября в «Известия».

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Ежегодно, согласно статистике, около 5 тыс. детей возвращают в детдом. Исследование проводили в виде опроса 400 приемных семей по всей России.

Всего респонденты назвали пять основных причин: состояние здоровья ребенка, особенности его поведения, трудности с учебой, отношения внутри семьи и тревога и напряжение, связанные как с отношением к семье окружающих, как и с психологическим состоянием самих приемных родителей.

83% семей сталкивались с трудностями, связанными со здоровьем приемных детей, а самой частой стала задержка развития.

Подавляющее большинство семей сталкивались хотя бы с одной трудностью, связанной с особенностями поведения ребенка. Наиболее проблемные из них — низкая самооценка, обманы, агрессивное, аутоагрессивное поведение.

В 81% случаев приемные семьи сталкивались с проблемами в обучении. Почти треть семей жалуется на ссоры в семье из-за учебы.

31% семей волнует нехватка или недостоверность информации о прошлом ребенка, которую они получили в процессе принятия ребенка в семью.

«Дети с опытом сиротства, как правило, серьезно отстают в школе, а это приводит к регулярным конфликтам в семье. И дело тут не в том, что ребенку не хватает знаний — у него отсутствует мотивация к учебе», — отметила руководитель благотворительного фонда «Катрен» Ива Аврорина.

«До того, как коллеги из «Катрена» к нам обратились, мы даже не знали, что такая проблема существует», — добавил управляющий партнер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александр Ларьяновский.

В ходе исследования были опрошены россияне в возрасте от 25 до 72 лет, принявшие в семью детей. Опрошены семьи, в которых живет хотя бы один приемный ребенок. В половине семей есть более одного приемного ребенка, в четверти — три и более. 70% семей не имеют родных несовершеннолетних детей.

Как оказалось в ходе изучения респондентов, в опрошенных семьях живут приемные дети самых разных возрастов. Почти половина семей брали из детских домов младенцев до года, четверть — подростков.

Работа проводилась в октябре–ноябре текущего года.

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