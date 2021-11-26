Очевидец рассказал о погоне за наркокурьером на BMW в Москве

Нарушитель, которого преследовали полицейские на МКАД в Москве, ехал на очень высокой скорости. Об этом 26 ноября рассказал телеканалу РЕН ТВ очевидец событий.

Водитель стоял в автомобильной пробке на 29-м км МКАД, когда услышал выстрелы. Позже он увидел, как экипажи ГИБДД преследуют BMW.

«Водитель на большой скорости пронесся, задев несколько машин», — рассказал он журналистам.

Полицейские продолжали стрельбу, но поняли, что нарушитель не остановится. В результате погони были повреждены несколько автомобилей, один из них загорелся. Огонь был очень большим, подчеркнул очевидец.

Позже, уже съезжая с МКАД, мужчина увидел еще одну аварию с участием такси и двух грузовых машин. И только на подъезде к Подольску он заметил, что несколько экипажей полиции остановили BMW и задержали водителя.

По данным МВД, автомобиль злоумышленника остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов. Водитель попытался скрыться, правоохранители пустились за ним в погоню.

Его удалось задержать на 35-м км Симферопольского шоссе.

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 23-летний Сергей Новиков. Он был ранен, ему оказали медицинскую помощь. В остановленной машине обнаружили пакет с шестью килограммами мефедрона.