Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мэра кузбасского города отправили в отставку за банкет в дни траура
Общество
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов «Нобелевский призыв»
Спорт
Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при в Сочи
Мир
В ЮАР назвали неоправданной реакцию Европы на новый штамм COVID-19
Общество
Умер бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин
Общество
Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны
Наука
Ковальчук указал на важность научного анализа в технологической политике РФ
Мир
США попросили Украину предоставить данные о возможном госперевороте в стране
Мир
ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19
Спорт
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью за чемпионство мира по шахматам

Очевидец рассказал о погоне за наркокурьером на BMW в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нарушитель, которого преследовали полицейские на МКАД в Москве, ехал на очень высокой скорости. Об этом 26 ноября рассказал телеканалу РЕН ТВ очевидец событий.

Во все тяжкие: россияне продолжают покупать наркотики в аптеках
Сильнодействующие препараты по-прежнему массово реализуют без рецептов

Водитель стоял в автомобильной пробке на 29-м км МКАД, когда услышал выстрелы. Позже он увидел, как экипажи ГИБДД преследуют BMW.

«Водитель на большой скорости пронесся, задев несколько машин», — рассказал он журналистам.

Полицейские продолжали стрельбу, но поняли, что нарушитель не остановится. В результате погони были повреждены несколько автомобилей, один из них загорелся. Огонь был очень большим, подчеркнул очевидец.

Позже, уже съезжая с МКАД, мужчина увидел еще одну аварию с участием такси и двух грузовых машин. И только на подъезде к Подольску он заметил, что несколько экипажей полиции остановили BMW и задержали водителя.

По данным МВД, автомобиль злоумышленника остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов. Водитель попытался скрыться, правоохранители пустились за ним в погоню.

Его удалось задержать на 35-м км Симферопольского шоссе.

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался 23-летний Сергей Новиков. Он был ранен, ему оказали медицинскую помощь. В остановленной машине обнаружили пакет с шестью килограммами мефедрона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021