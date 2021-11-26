Наркокурьер пытался уйти от погони в Москве и получил ранение

В Москве наркокурьер пытался сбежать от сотрудников полиции, правоохранителям пришлось устроить за ним погоню. При задержании злоумышленник получил ранение, сообщает в пятницу, 26 ноября, РЕН ТВ.

По данным МВД, автомобиль злоумышленника остановили на внутренней стороне МКАД для проверки документов, однако тот попытался скрыться, правоохранители пустились за ним.

В ходе погони наркокурьер протаранил несколько машин, одна из них загорелась. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские открыли стрельбу, одна пуля попала наркокурьеру в шею. В результате задержать его удалось на 35-м км Симферопольского шоссе. В BMW мужчины оказалось 6 кг мефедрона.

По данному факту будет принято процессуальное решение.

Ранее, в январе, полицейские в Московской области задержали мужчину, который вез 400 г наркотика в Самару. Инспекторы ДПС на дороге «Урал» остановили автомобиль для проверки документов у водителя, однако он вел себя нервно. Тогда сотрудники Госавтоинспекции решили досмотреть автомобиль, где обнаружили наркотические вещества.