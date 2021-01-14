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В Подмосковье задержали закладчика с 400 г наркотиков

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Полицейские в Московской области задержали мужчину, который вез 400 г наркотика в Самару. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инспекторы ДПС на дороге «Урал» остановили автомобиль для проверки документов у водителя. В ходе беседы с полицейскими 24-летний мужчина вел себя подозрительно и сильно нервничал. В это связи сотрудники Госавтоинспекции решили досмотреть автомобиль и нашли в салоне под пассажирским сиденьем 200 свертков с порошкообразным веществом, которое оказалось героином. По предварительным данным, общая масса изъятого вещества составила около 400 г, пишет агентство городских новостей «Москва».

Мужчина рассказал правоохранителям, что взял наркотик из тайника в Ивантеевке с целью его дальнейшего сбыта в Самаре. Возбуждено уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, пишет сайт kp.ru. подозреваемый заключен под стражу.

29 декабря 2020 года сообщалось, что Россия вместе с США вскрыла преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу. В частности, в мае в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у которого изъяли 1 кг кокаина. Спустя месяц спецслужбы задержали при покушении на сбыт наркотических средств участников и одного из организаторов преступной группировки. Кроме того, сотрудникам ФСБ удалось изъять 34 кг кокаина.

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