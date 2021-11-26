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Ковальчук указал на важность научного анализа в технологической политике РФ
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Ковальчук указал на важность научного анализа в технологической политике РФ

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Российская технологическая политика, в том числе в энергетической сфере, должна прежде всего опираться на научный анализ, который поможет исключить ложные цели. Такое мнение 26 ноября на ученом совете по водородным технологиям национального исследовательского центра «Курчатовский институт» высказал его президент Михаил Ковальчук.

«Очень часто насаждаются абсолютно разные представления о том, что происходит в мире, о причинах и путях выхода из серьезных кризисов. Допустим, мы соглашаемся, что климат теплеет, но тогда возникает вопрос: почему это имеет антропогенный или техногенный характер? Доказательств нет, всё умалчивается и сообщается как данность. А потом просто задается другая повестка. Именно поэтому необходим строгий научный анализ ситуации», — пояснил он.

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Ученый добавил, что такой подход будет уместен как в цифровизации в целом, так и в сфере создания новых материалов и развитии водородных и когнитивных технологий.

В то же время, говоря о перспективных энергетических технологиях, Ковальчук указал на важность разработки собственной «реалистической стратегии» России.

«Иными словами, нам нужна своя энергетическая повестка и, что крайне важно, надо создать единую энергосистему полного жизненного цикла: создание, генерация, применение, хранение, транспорт и утилизация», — заключил глава Курчатовского центра.

Ранее, 15 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2024 года на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики из госбюджета будет направлено 9 млрд рублей. По его словам, в частности, выделенные средства выделят на создание полигонов по внедрению технологий водородной энергетики в Арктике.

5 августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, утверждены три этапа ее реализации. На первом этапе, который продлится до 2024 года, будет проведен ряд мер применения водородных энергоносителей на российском рынке, а также реализованы проекты по экспорту топлива за рубеж.

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