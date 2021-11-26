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Большой театр компенсировал родным погибшего актера его похороны

Большой театр компенсировал родным погибшего актера Кулеша его похороны
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Семья актера Евгения Кулеша, погибшего на сцене Большого театра во время оперы «Садко», получила компенсацию за его похороны. Об этом заявил Андрей Алешкин, адвокат матери артиста, в пятницу, 26 ноября.

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«Я подтверждаю, что театр начал выплачивать положенные выплаты», — подчеркнул правозащитник в комментарии телеканалу «360».

В ходе расследования были опрошены ответственные режиссеры оперы. Выяснилось, что решения по постановке и техническому плану они принимали коллегиально. У режиссера «Садко» не было достаточного обзора места трагедии в день гибели Кулеша.

«Для меня это дело открыло закулисье Большого театра, его атмосферу и напряжение. Это очень закрытое учреждение, которое не спешит открываться, создавая вариации, при которых артист не чувствует своей безопасности. Есть только страх за сказанное или сделанное вне воли руководства», — сказал Алешкин, добавив, что ощущение открытости создается визуально.

По словам адвоката, у него нет уверенности в установлении истины по делу, но всё, касающееся максимальной компенсации для матери, будет сделано.

Алешкин выразил надежду на то, что Большой театр принесет извинения матери погибшего.

12 ноября «Известия» писали, что Большой театр согласился выплатить зарплату за сентябрь матери Кулеша. Также руководство учреждения заявило, что возместит все подтвержденные расходы на похороны артиста. В итоге общая сумма выплат составит чуть больше 1 млн рублей.

Трагедия произошла 9 октября. 37-летний артист мимического ансамбля Кулеш погиб во время выступления на сцене на глазах у зрителей после того, как его придавила декорация.

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