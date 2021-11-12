Большой театр выплатит зарплату за сентябрь матери погибшего актера

Большой театр согласился выплатить зарплату за сентябрь матери погибшего артиста Евгения Кулеша. Об этом стало известно «Известиям». Также руководство учреждения возместит все подтвержденные расходы на похороны погибшего сотрудника. В итоге общая сумма выплат составит чуть больше одного миллиона рублей.

Уточняется, что в настоящие время ведутся переговоры с участием трудовой инспекции Москвы в отношении дополнительных социальных гарантий.

Адвокат матери Андрея Алешкина заявил Пятому каналу, что театр всячески пытался замять это происшествие, аргументируя это тем, что актер сам стал виновником своей гибели. По словам защитника, неизвестные личности даже звонили его матери с угрозам, пытаясь побудить женщину прекратить расследование причин смерти ее сына.

Трагедия произошла 9 октября во время оперы «Садко». 37-летний артист мимического ансамбля Кулеш погиб во время выступления на сцене на глазах у зрителей после того, как его придавила декорация.

После случившегося опера была остановлена, а зрителей попросили покинуть театр. По факту произошедшего прокуратура Москвы организовала проверку.