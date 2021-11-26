В декабре в Санкт-Петербурге пройдет «PRКИТ 2021».

С 11 по 14 декабря 2021 года в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения пройдет XIII Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКИТ 2021».

«PRКИТ» — это социально-образовательный проект в уникальном формате students-to-students, и представляет собой площадку для обсуждения вопросов профессионального развития начинающих специалистов в области PR, рекламы, маркетинга, телевидения, продюсирования и журналистики, изучения трендов кино- и телеиндустрии.

«PRКИТ» имеет богатую историю. За тринадцать лет проведения Форума в его работе приняли участие более 14 000 студентов из 70 городов России и стран ближнего зарубежья. Состоялось более 220 мастер-классов представителей ведущих организаций медиасферы, среди которых коммуникационное агентство SETTERS, digital-агентство Nimax, событийный портал KudaGo, социальная сеть «Вконтакте», корпорация PMI, оператор беспроводной связи Yota, транснациональная компания Яндекс; телеканалы ОАО «Первый Канал», «СТС Санкт-Петербург», «СТС Love», «Санкт-Петербург», «Петербург-Пятый канал», «ТНТ-Санкт-Петербург» и «РЕН ТВ Петербург»; Фонд «Академия Российского телевидения», Союз Кинематографистов РФ и Санкт-Петербурга, Союз журналистов Санкт-Петербурга, Ассоциация молодёжных медиа и др.

Традиционно, Форум длится 4 дня и проходит на двух площадках Института кино и телевидения – в киноконцертном зале и в учебном корпусе СПбГИКиТ. В 2021 году «PRКИТ» впервые пройдет в смешанном формате, в рамках которого встречи и обсуждения будут проводиться не только «вживую», но и с применением дистанционных технологий из-за пандемии коронавируса. У будущих специалистов есть уникальный шанс получить реальные знания от настоящих профессионалов своего дела и поделиться своим собственным опытом на научно-практической конференции. Также в рамках Форума проходят экскурсии в ведущие рекламные, коммуникационные и маркетинговые агентства, телеканалы и киностудии Санкт-Петербурга, где участникам будет предоставлена возможность наладить необходимые в профессиональном будущем связи.