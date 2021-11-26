Производство автомобилей в Великобритании упало до рекордно низкого уровня

Британский автопром установил новый антирекорд. В октябре 2021-го производство откатилось к уровню 1956 года. Всему виной глобальный кризис с выпуском комплектующих, передает телеканал «Известия». Из-за пандемии в мире острая нехватка микрочипов. Заводы в Азии не успевают за ростом спроса на электронику. Автопроизводители простаивают. В октябре сборка машин в Британии сократилась на 41% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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