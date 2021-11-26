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Жителей Карелии предупредили об очередном снежном циклоне

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Карелию в ближайшие дни накроет очередной снежный циклон. Сейчас циклон «Йылмаз» пока находится над Средиземным морем. До Карелии он должен дойти к концу месяца, 29–30 ноября.

Как пишет ИА «Карелinform» траектория движения даст понять, к чему готовиться жителям республики: к увеличению снежного покрова еще на 10–15 см или к сильным и затяжным дождям.

Ранее синоптики прогнозировали сильный снегопад на территории Карелии. При этом температура поднимется до +2 градусов, а ветер усилится до 15 м/с.

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