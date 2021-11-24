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Интенсивный снегопад прогнозируют на территории Карелии

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Синоптики прогнозируют непогоду на территории Карелии. До конца суток на республику обрушится снегопад.

Согласно прогнозам, в южных районах Карелии температура повысится до +2 градусов. Ветер усилится до 10–15 м/с. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Снег ожидается из-за прихода атлантического циклона. Снежный покров за один день увеличится на 5–10 см. На юге Карелии местами пройдет дождь.

26 ноября воздух в республике начнет стремительно остывать. В северных районах ожидается лишь небольшой снег, температура воздуха составит –10…–15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о потеплении в Московской области. Уже 24 ноября температура повысилась до +3 градусов. Такой температурный фон сохранится до конца недели.

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