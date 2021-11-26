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Трассу для велоспорта создали на ростовском гребном канале

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В Ростове-на-Дону получили разрешение на сдачу в эксплуатацию трассы для велоспорта на гребном канале «Дон». Об этом сообщил глава мэрии города Алексей Логвиненко.

Протяженность маршрута превышает 1,2 км, он имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности. Трасса BMX уже значительно короче, однако на ней размещены рампы для трюков с большими перепадами высот. На трассе в одно время смогут тренироваться более 150 спортсменов, а допустимое количество посетителей достигает 300 человек, передает RostovGazeta.

Ростов-на-Дону летом 2023 года примет первенство Европы по академической гребле среди молодежи. Это будут первые в новейшей истории нашей страны международные состязания по данному виду спорта. Акватория гребного канала «Дон» соответствует требованиям, но реконструкция требуется административным постройкам. Там построят комплекс для триатлона.

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