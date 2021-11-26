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В WhatsApp появилась новая функция

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Мессенджер WhatsApp предоставил пользователям возможность преобразовывать в веб-версии приложения любые изображения в стикеры и отправлять их друзьям. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил интернет-портал Gizmochina.

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Доступ к новой опции можно получить, просто щелкнув значок «Вложения», выбрав Sticker, а затем загрузить изображение.

Чтобы создать идеальный стикер, пользователь может редактировать картинку с помощью добавления текста, обрезки, а также использования смайликов, которые можно добавить поверх стикера.

Функция Sticker Maker также появится в мобильной версии приложения, рассказали разработчики. При этом они не сообщили, когда стикеры можно будет создавать в приложениях на Android и iOS. Создатели Sticker Maker считают, что функция делает использование приложения «максимально удобным».

Ранее, 24 ноября, стало известно, что в WhatsApp можно будет ускорить воспроизведение голосовых сообщений. Отмечалось, что ранее эта функция была доступна при прослушивании голосовых заметок. На этот раз изменения коснутся всего звукового контента приложения. Ускорить воспроизведение звукового контента в полтора и два раза можно будет при нажатии специальной кнопки.

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