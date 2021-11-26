Полномочия фонда «Моногорода.РФ» до конца года передадут ВЭБ.РФ

В связи с реформой институтов развития полномочия Фонда развития моногородов «Моногорода.РФ» до конца года передадут ВЭБ.РФ. Об этом сообщил заместитель главы Минэкономразвития Сергей Галкин во время брифинга с журналистами в пятницу, 26 ноября.

Министерство подготовило и внесло в правительство соответствующий акт. Исполнение обязательств по всем одобренным проектам и рассмотрение новых заявок от моногородов будут продолжены ВЭБ.РФ.

По словам Галкина, на развитие моногородов законопроектом о бюджете до 2024 года предусмотрено более 7 млрд рублей.

«Эти средства должны быть направлены на создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики в моногородах, где есть наибольшие риски социально-экономического развития», — отметил замминистра экономического развития.

В марте в Госдуме заявили «Известиям», что Минэкономразвития предлагает сократить количество моногородов с 321 до 163. В письме ведомства в адрес главы комитета нижней палаты по экономполитике отмечалось, что критериям моногорода соответствуют только 163 населенных пункта. Те, кто не вписывался в эти критерии, опасались, что их лишат госпомощи. В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что все обязательства Фонда развития моногородов будут исполнены в полном объеме, при этом там признавали, что список моногородов нужно актуализировать для концентрации ресурсов на поселениях с менее устойчивым положением.

Незадолго до этого в Госдуме, наоборот, предлагали увеличить количество моногородов до 500. Там указывали, что сокращать список таких городов можно только с согласия регионов.