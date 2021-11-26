Два человека погибли при пожаре под мостом в Самаре

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Советском районе Самары. Тела погибших нашли в районе автомобильного моста.

По данным правоохранительных органов, пожар произошел в ночь на 26 ноября. Огонь охватил площадь около 2 кв. м, очевидцы отмечают, что горел мусор. При тушении найдены тела двух человек, пишет НИА «Самара».

В ходе осмотра следов легковоспламеняющихся жидкостей на телах и одежде погибших не обнаружено.

Следователи проводят проверку для установления причин пожара, а также устанавливают личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

13 ноября сообщалось о гибели четырех иностранных рабочих при пожаре в городке из строительных бытовок в Московской области. Два человека пострадали. Площадь возгорания составила 200 кв. м.