Путин выразил соболезнования семьям погибших на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших работников шахты «Листвяжная», сообщает телеканал «Известия».

Глава государства распорядился оказать помощь всем пострадавшим. На месте ЧП находится врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. В регион прибыл и руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Путин уже получил доклад от губернатора области. Ему сообщают о ходе спасательной операции.

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