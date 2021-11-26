Сбежавшая рысь почти сутки гуляла по Подмосковью

В СНТ подмосковного муниципального образования Щелковский сорвалась с поводка и убежала домашняя рысь по кличке Шакира, спустя почти сутки она сама вернулась домой, заставив перед этим понервничать хозяев.

Хозяйка Шакиры в пятницу, 26 ноября, рассказала РЕН ТВ, что рысь живет в доме, где обитают и другие питомцы, также у нее есть вольер. Женщина поделилась, что животное панически боится мужчин, и страх послужил причиной ее побега.

«Гуляет она у нас по участку, там натянут трос — от дома до барбекюшницы. За ошейник на повадке она пристегивается. И когда пристегивали, какой-то звук, то ли снег с крыши упал. Она испугалась, дернулась, зарычала, в мужа коготь один вонзила и выскользнула <…> на забор прыгнула и «текать», — отметила собеседница телеканала.

Также она рассказала, что найти животное самостоятельно не удалось по следам, сначала они вели через поле и вдоль реки, затем смешались с человеческими. При этом, хозяйка не беспокоилась о том, что рысь может быть опасна для людей, «если только кто-то начнет ее загонять в угол где-то, только так она может защищаться», добавила женщина.

По информации телеканала, рысь могла гулять среди жителей Щелковского шоссе и прилегающих населенных пунктов — Балашихи, Медвежьего озера, Долгого Ледово, Нового городка, Алмазово, Ольховой рощи и ближайших СНТ.

В марте рысь сбежала из квартиры в химкинском ЖК «Город набережных». Хищник выпал с пятого этажа и повредил лапу. На место приехали сотрудники ветеринарной службы, которые поймали рысь. Для безопасности зверю дали снотворное, посадили в машину и увезли в ветклинику.