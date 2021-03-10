Рысь выпрыгнула с балкона квартиры на пятом этаже в Химках

Рысь сбежала из квартиры в химкинском ЖК «Город набережных». Хищник выпал с пятого этажа и повредил лапу, сообщает в среду, 10 марта, телеканал «360».

Мужчина, проживающий в жилкомплексе по адресу: улица Летчика Ивана Федорова, дом 2, корпус 2, рассказал, что заметил рысь, когда вышел на прогулку с собаками около 09:30.

«Я собак отвел, вышел, стал фотографировать. Люди боялись к ней подойти. Как вот хозяин объяснил, ей полгода. Я стоял рядом с полицейскими, они с ним разговаривали. Нашли хозяина, созвонились с ним, он стюард и улетал куда-то, не мог вернуться», — сообщил он.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС и полиции.

Также приехали сотрудники ветеринарной службы, которые поймали рысь. Для безопасности зверю дали снотворное, посадили в машину и увезли в ветклинику, сообщает телеканал «Звезда». Хозяин вскоре заберет питомца домой.

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