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Число дорожных аварий с участием лосей выросло в Мурманской области

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В Мурманской области участились дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных. За последний месяц произошло три такие аварии. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Заполярные водители в ноябре на автодороге Кандалакша - МАПП Салла и на трассе Р-21 «Кола» сбили трех лосей. Это произошло 12, 20 и 22 ноября. Животные в этот момент переходили к местам зимовок. Они скончались на месте. Никто из граждан не пострадал, но машинам причинен значительный ущерб, пишет ИА «Би-порт».

С начала 2021 года на дорогах Удмуртии зарегистрировали смерть 146 лосей, 13 кабанов, одной косули и одного медведя. Такие данные привел ранее республиканский министр природных ресурсов Денис Удалов. Это больше, чем в 2020 году. В среднем каждый год в Удмуртии из-за машин погибает около 150 диких животных. Пик гона у оленевых наступает осенью.

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