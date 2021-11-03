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Более 100 лосей погибли на дорогах Удмуртии с начала 2021 года

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С начала 2021 года на дорогах Удмуртии зарегистрировали смерть 146 лосей, 13 кабанов, одной косули и одного медведя. Такие данные привел республиканский министр природных ресурсов Денис Удалов.

Udm-info.ru отмечает, что это больше, чем в 2020 году. Каждый год в Удмуртии из-за машин погибает около 150 диких животных. Этот год еще не завершился, а показатели уже приблизились к прошлогодним.

Пик гона у оленевых наступает осенью. Глава ведомства обратился к жителям Удмуртии быть предельно внимательными и осторожными при движении по дорогам в темное время суток — дикие животные становятся активными именно в сумеречное время и ночью.

Ранее сообщалось о росте ДТП с участием диких животных в России. Так, с начала года в Кировской области было зафиксировано 65 ДТП с участием диких животных, что в два раза больше, чем за весь 2020 год.

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