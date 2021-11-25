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Осквернившего стенд с фото ветерана блогера задержали в Петербурге

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Задержан 19-летний блогер, который накануне помочился на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной и выложил снимок процесса в соцсети, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично» из-за снимка, на котором блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны.

Правоохранители установили, что фото было сделано в столичном районе Измайлово Санкт-Петербурга.

Отмечается, что молодой человек после информации о его поиске пытался скрыться от полиции, перемещаясь на электричках.

«В результате слаженной работы следователей и оперативников центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму) МВД России подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге и ближайшим рейсом будет доставлен в Москву», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, обвинители намерены ходатайствовать о заключении блогера под стражу, а также о назначении ему судебную психиатрической экспертизы.

Как пояснил газете адвокат Вадим Багатурия, статья «Реабилитация нацизма» предполагает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Но в случае, если юноша ранее не имел проблем с законом и сможет «загладить вред, причиненный преступлением», то ему может грозить до трех лет лишения свободы.

8 ноября в Уссурийске ранее судимый 41-летний мужчина затушил Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки. Городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Правоохранительные органы доставили мужчину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

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