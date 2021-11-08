Подозреваемого в осквернении военного мемориала задержали в Уссурийске

В Уссурийске в понедельник, 8 ноября, произошел случай вандализма. Ранее судимый 41-летний мужчина затушил Вечный огонь, залив его жидкостью из бутылки.

Городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Правоохранительные органы вели розыск злоумышленника и в итоге доставили 41-летнего мужчину в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В Биробиджане возбуждено уголовное дело по факту вандализма на площади Ленина. Инцидент произошел в ночь на 29 июня. Неизвестные сняли несколько светодиодных ламп и повредили арт-объекты. В действиях неизвестных обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порчи имущества в общественных местах».