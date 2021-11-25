Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедности

В России может появится новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в Минтруде, рассказали «Известиям» два близких к ведомству источника. Предполагается, что он будет зависеть от инфляции. А рассчитываться, в частности, по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

При этом, как уточнили источники «Известий», показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

По словам экспертов, новый показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки.

По последним данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

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Тонкая граница: власти могут ввести новый показатель для оценки бедности