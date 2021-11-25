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Власти обсуждают переход на новый показатель оценки бедности

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В России может появится новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в Минтруде, рассказали «Известиям» два близких к ведомству источника. Предполагается, что он будет зависеть от инфляции. А рассчитываться, в частности, по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период».

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При этом, как уточнили источники «Известий», показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан. А критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

По словам экспертов, новый показатель позволит лучше мониторить достижение национальной цели по сокращению уровня бедности, а также своевременно оценивать финансовое положение граждан и оказывать проактивные меры поддержки.

По последним данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тонкая граница: власти могут ввести новый показатель для оценки бедности

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