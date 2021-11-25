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Эксперт перечислил изъяны неоригинальной зарядки для смартфона

Эксперт Кусакин перечислил изъяны неоригинальной зарядки для смартфона
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При использовании неоригинального адаптера питания для смартфона человека может ударить током, если одновременно слушать музыку через наушники. Об этом в четверг, 25 ноября, предупредил генеральный директор Neovolt.ru Роман Кусакин.

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«О поражениях человека током мы слышали из статистики и новостей. Пострадавшие пользователи смартфона слушали музыку в проводных наушниках с подключенным к электросети адаптером питания», — цитирует слова Кусакина «Газета.Ru».

По его словам, обладателям оригинальных зарядок также стоит воздержаться от использования смартфона, когда он заряжается. Это позволит защитить гаджет от перегрева, а риск нарушения работы индикатора заряда будет минимальным.

Как рассказал эксперт, потребителю не нужно бояться, что адаптер питания, изготовленный другим производителем, нанесет вред гаджету при условии, если зарядка проверена заводским контролем качества.

Производство зарядных устройств стало дешевле и проще, но адаптеры, которые предлагают многие компании, не стали более низкого качества, подчеркнул Кусакин.

Ранее, 18 ноября, партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова посоветовала заклеивать камеру смартфона, чтобы защититься от мошенников. Она пояснила, что злоумышленники могут следить за пользователем через камеру мобильного телефона, используя различные вредоносные программы.

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