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Эксперт посоветовала заклеивать камеру смартфона

Эксперт Соколова рассказала, почему следует заклеивать камеру смартфона
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Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова посоветовала заклеивать камеру смартфона, чтобы защититься от мошенников.

В беседе с «Газета.Ru» 18 ноября она пояснила, что злоумышленники могут следить за пользователем через камеру мобильного телефона, используя различные вредоносные программы.

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По словам эксперта, существует несколько вариантов защиты от такой слежки. Например, можно наклеить как на камеру, так и на микрофон специальные шторки, однако такие средства не столь совершенны.

«Они могут блокировать датчики смартфонов, с помощью которых они определяют яркость экранов и прочее. Некоторые производители смартфонов уже предлагали мобильные гаджеты со шторками на камерах, а у известного китайского производителя есть серия, где при активации режима фотокамера выезжает из устройства. Таким образом, всегда можно понять, когда камера используется», — объяснила Соколова.

Кроме того, она отметила, что также следует активировать ограничения на использование приложениями камеры.

«Это особенно важно, если речь идет о тех приложениях, которым это не нужно. Например, если простой калькулятор запросит у вас разрешение на доступ к камере, то это довольно странно», — уточнила эксперт.

Ранее, 16 ноября, специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники для получения персональных данных свои жертв всё чаще маскируются под инвестиционные проекты крупных банков РФ и распространяют в Сети фейковые ресурсы, где предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции компаний.

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