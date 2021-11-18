Эксперт посоветовала заклеивать камеру смартфона

Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова посоветовала заклеивать камеру смартфона, чтобы защититься от мошенников.

В беседе с «Газета.Ru» 18 ноября она пояснила, что злоумышленники могут следить за пользователем через камеру мобильного телефона, используя различные вредоносные программы.

По словам эксперта, существует несколько вариантов защиты от такой слежки. Например, можно наклеить как на камеру, так и на микрофон специальные шторки, однако такие средства не столь совершенны.

«Они могут блокировать датчики смартфонов, с помощью которых они определяют яркость экранов и прочее. Некоторые производители смартфонов уже предлагали мобильные гаджеты со шторками на камерах, а у известного китайского производителя есть серия, где при активации режима фотокамера выезжает из устройства. Таким образом, всегда можно понять, когда камера используется», — объяснила Соколова.

Кроме того, она отметила, что также следует активировать ограничения на использование приложениями камеры.

«Это особенно важно, если речь идет о тех приложениях, которым это не нужно. Например, если простой калькулятор запросит у вас разрешение на доступ к камере, то это довольно странно», — уточнила эксперт.

Ранее, 16 ноября, специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали, что мошенники для получения персональных данных свои жертв всё чаще маскируются под инвестиционные проекты крупных банков РФ и распространяют в Сети фейковые ресурсы, где предлагают получить доступ к платформе для инвестиций в акции компаний.