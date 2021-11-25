Россияне начали скупать игровые ретроконсоли

Россияне начали скупать винтажные игровые приставки на маркетплейсе AliExpress, за последние девять месяцев был зафиксирован рост в полтора раза на подобные покупки. Об этом сообщили аналитики компании, проведя соответствующее исследование.

По данным специалистов, причинами такого всплеска стали тренд на ностальгию и дефицит новинок. Так, с 1 февраля по 31 октября покупки ретроконсолей в штуках занимают больше половины (65%) от всех проданных игровых приставок.

При этом аналитики уточнили, что винтажные приставки чаще всего покупают в качестве подарка для геймеров среднего и старшего возраста. Среди винтажных моделей в большинстве находятся миниатюрные ретроконсоли. Такие устройства могут подключаться к телевизору через современный HDMI-разъем, что позволяет пользователям принять участие в классической 8-битной игре.

Вместе с тем лидером по продажам среди современных игровых приставок стала консоль Switch от Nintendo. Она, как подчеркнули специалисты, опередила Xbox Series X и PlayStation 5. Подобный рост эксперты связали с дефицитом приставок от Microsoft и Sony, передает 25 ноября «Газета.Ru».

Кроме того, согласно данным за октябрь, спрос на современные модели от Microsoft, Sony и Nintendo вырос больше чем в шесть раз. Эксперты заверили, что в данном случае влияние оказал выход новой версии Nintendo Switch и интерес к Xbox Series X.

«Продажи современных игровых приставок последних поколений остаются на рекордно высоком уровне, даже несмотря на дефицит таких товаров», — заключил руководитель направления «Электроника» AliExpress Россия Антон Шокуров.

Ранее, в декабре прошлого года, ритейлеры назвали электронику, игрушки и бытовую технику стали самыми востребованными к Новому году товарами в России. Отмечалось, что желанными подарками для многих являются наушники, игровые приставки, фитнес-браслеты, телевизоры. Продажи этой категории на Ozon выросли в декабре 2020-го на 65%.