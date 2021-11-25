Больницы Якутии получили 18 новых автомобилей

В медицинские учреждения Якутии поступили 18 новых автомобилей. Ключи от машин скорой помощи вручили представителям 12 центральных районных больниц, станции скорой медицинской помощи, больниц в пригородах Якутска, а также Томмотской и Айхальской городских больниц.

По словам и.о. министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой, которые приводит ИА SakhaNews, благодаря поддержке федеральных и региональных властей автопарк больниц постоянно обновляется. Ранее в этом году Якутия получила 54 спецавтомобиля. Сейчас они активно задействованы в работе районных поликлиник, ФАПов и врачебных амбулаторий.

В этом году это уже третье поступление машин скорой помощи в Якутию. В общей сложности республике передали 72 автомобиля. Машины закупили в соответствии с распоряжением правительства РФ на средства из федерального бюджета. Они передаются в сельские поселения, в том числе поселки городского типа и малые города.