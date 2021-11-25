В Костроме «охотники на мотоциклистов» растянули колючую проволоку между деревьями

В Костроме неизвестные растянули колючую проволоку в месте, где тренируются мотоциклисты. Об этом 25 ноября сообщает РЕН ТВ.

На проволоку, натянутую между деревьями на высоте полутора метров, наткнулся один из спортсменов, но, к счастью, не пострадал. Во время обследования трека были обнаружены еще несколько таких растяжек. Место, где произошел инцидент, давно полюбилось мотоциклистам. Это заброшенный карьер недалеко от города с ямами и крутыми подъемами.

«Начали подниматься в одну из горок, производить подъем из мотоциклов и под конец подъема один наш товарищ зацепился шлемом за проволоку натянутую», — рассказал спортсмен-любитель Сергей Макарычев.

Отмечается, что проволока была натянута на уровне головы, на большой скорости ее можно не заметить и получить серьезную травму.

Летом сообщалось, что в Подмосковье квадроциклист пострадал из-за растянутой на лесной дороге проволоки.

«Следы есть от проволоки, пластиковая деталь. Она попадает сюда, пластик срезает и проволока пошла вверх. Сидел за рулем — попадает в руку. И наискосок всё срывает, всю защиту. Соответственно, порвало губу», — сказал мужчина.

18 ноября столичная Госавтоинспекция призвала мотоциклистов закончить мотосезон.

«Мотолюбителям пора завершить сезон. Никакая шипованная резина и системы безопасности не помогут водителям двухколесного транспорта справиться с условиями снега или гололеда. Поэтому с наступлением холодной погоды лучше оставить свой мотоцикл до наступления весны и не подвергать опасности свою жизнь», — говорится в сообщении ведомства.