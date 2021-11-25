Минусинск и Абакан включат в нацпроект «Экология»

Города Минусинск, Черногорск и Абакан включат в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Вопрос обсудили министр экологии Красноярского края Павел Борзых и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол.

По словам Борзых, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, в Красноярском крае вопросы улучшения экологии малых городов на особом контроле. Так, в Минусинске создают комплексный план по уменьшению выбросов. Выделены средства на разработку документации о предельно допустимых выбросах для городов с высоким уровнем загрязнения.

Во время встречи обсуждалась тема загрязнения водных объектов из-за работы золотодобывающих предприятий. В Красноярском крае прошли масштабные проверки артелей. По их результатам приостановлена деятельность ООО «Сибирские сельские машины». В отношении 18 золотодобывающих компаний инициирован отзыв лицензий.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 237 км трасс. Первоначально планировалось привести в порядок 200 км дорог, но край получил из федерального бюджета дополнительные 400 млн рублей.