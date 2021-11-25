Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Комиссия Госдумы одобрила проект о лишении Рашкина неприкосновенности
Мир
Новый глава МИД Японии обсудил с Лавровым вопрос мирного договора
Общество
Выявленный в Ботсване новый штамм COVID-19 не был обнаружен в России
Авто
АвтоВАЗ заявил о планах повысить цены на автомобили Lada
Мир
РФ выступила против экстрадиции россиянина в США из ФРГ
Мир
Бальбек объяснил страстью к власти «планы» Зеленского о военном положении
Мир
В МИД России призвали Польшу прекратить силовые действия против мигрантов
Происшествия
Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО
Мир
Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии
Общество
Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года
Сюжет:

Минусинск и Абакан включат в нацпроект «Экология»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Города Минусинск, Черногорск и Абакан включат в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Вопрос обсудили министр экологии Красноярского края Павел Борзых и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол.

По словам Борзых, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, в Красноярском крае вопросы улучшения экологии малых городов на особом контроле. Так, в Минусинске создают комплексный план по уменьшению выбросов. Выделены средства на разработку документации о предельно допустимых выбросах для городов с высоким уровнем загрязнения.

Во время встречи обсуждалась тема загрязнения водных объектов из-за работы золотодобывающих предприятий. В Красноярском крае прошли масштабные проверки артелей. По их результатам приостановлена деятельность ООО «Сибирские сельские машины». В отношении 18 золотодобывающих компаний инициирован отзыв лицензий.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 237 км трасс. Первоначально планировалось привести в порядок 200 км дорог, но край получил из федерального бюджета дополнительные 400 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021