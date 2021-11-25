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Суд вынес приговор троим угонщикам такси в Москве

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Суд приговорил троих обвиняемых в угоне такси в Москве к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила в четверг, 25 ноября, пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

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Инцидент произошел в марте. Трое злоумышленников вызвали такси к «Москва-Сити». Однако в тот момент, когда водитель транспортного средства по просьбе пассажиров складывал пакеты в багажник, один обвиняемый сел за руль автомашины, второй — на пассажирское сиденье. Третий злоумышленник снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию хозяина авто.

В настоящий момент суд предъявил троим пассажирам обвинение в угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Прокуратура направила уголовное дело в Пресненский районный суд с утвержденным обвинительным заключением.

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее, в июле, неизвестные отобрали автомобиль у водителя в центре Москвы, угрожая похожим на пистолет предметом, и скрылись с места происшествия. По словам осведомленного источника, угнанный автомобиль — Infiniti QX-80.

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