Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Российская компания «Биокад» получила патент на вакцину от COVID-19
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии оснований для войны РФ с Европой
Мир
Митингующие собрались рядом с местом проведения пресс-конференции Зеленского
Общество
Тюменские ученые создадут цифровую программу восстановления после COVID-19
Мир
Польский солдат пострадал во время штурма границы мигрантами
Интернет
Суд утвердил штрафы Google на 6 млн рублей за неудаление контента
Спорт
Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах ЧП в Кузбассе
Мир
Лукашенко попросил Польшу пропустить мигрантов в Германию
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев

В московском регионе запустили гипермаркеты в обновленной концепции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа компаний «О’КЕЙ» рассказала о продолжении реализации программы по трансформации сети гипермаркетов. Кампания была запущена в 2020 году и на сегодняшний день уже показала хорошие результаты. Так, за год продажи флагманского гипермаркета в московском Ростокино в новом концепте выросли на 30%, сообщили в пресс-службе «О’КЕЙ».

Ни рыбы, ни мяса: треть россиян распробовала альтернативные продукты
Почему в России постепенно входит в моду растительное питание

25 ноября в столице открылся второй гипермаркет «О’КЕЙ» в новой концепции. Речь идет о торговом объекте на улице Озерной, который был выкуплен у X5 Group во втором квартале 2021 года. В магазине площадью 5 тыс кв. метров можно найти продовольственные и непродовольственные товары, в том числе продукцию СТМ ритейлера, кафе, собственную пекарню и отдел кулинарии. Кроме того, он оснащен цифровыми сервисами — системой O’KEY scan, кассами самообслуживание и цифровым сомелье.

«Мы усилили свое присутствие в стратегически важном и перспективном для нас московском регионе <…> Гипермаркеты «О’КЕЙ» <…> всегда будут востребованы покупателями благодаря широкому и богатому выбору товаров, конкурентоспособным ценам и превосходному качеству обслуживания клиентов. Гипермаркеты в новой концепции показывают хорошую динамику: растет как клиентский трафик, так и продажи с квадратного метра», — прокомментировал генеральный директор группы компаний «О’КЕЙ» Армин Бургер.

Трансформация гипермаркетов компании включает в себя модернизацию помещений, а также работу с ассортиментом: сокращаются площади, отведенные под непродовольственные товары, а на продуктах свежих категорий, напротив, делается основной акцент – расширяется как их ассортимент, так и торговая площадь под эти категории. На полках магазинов в новой концепции в большом количестве представлены охлажденные мясные продукты, птица, рыба и морепродукты, молочная гастрономия, свежая выпечка и продукция собственного производства, овощи и фрукты. Так, доля категорий товаров «фреш» и «ультрафреш» в выручке сети в III квартале 2021 года составила 54,9%.

В обновленных гипермаркетах значительно улучшена выкладка товаров, переосмыслен подход к организации ассортимента, а также обновлены стандарты зонирования, благодаря чему покупатели могут тратить меньше времени на совершение покупок. В компании полагают, что в будущем такой подход повысит конкурентоспособность и привлечет новых покупателей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021