В московском регионе запустили гипермаркеты в обновленной концепции

Группа компаний «О’КЕЙ» рассказала о продолжении реализации программы по трансформации сети гипермаркетов. Кампания была запущена в 2020 году и на сегодняшний день уже показала хорошие результаты. Так, за год продажи флагманского гипермаркета в московском Ростокино в новом концепте выросли на 30%, сообщили в пресс-службе «О’КЕЙ».

25 ноября в столице открылся второй гипермаркет «О’КЕЙ» в новой концепции. Речь идет о торговом объекте на улице Озерной, который был выкуплен у X5 Group во втором квартале 2021 года. В магазине площадью 5 тыс кв. метров можно найти продовольственные и непродовольственные товары, в том числе продукцию СТМ ритейлера, кафе, собственную пекарню и отдел кулинарии. Кроме того, он оснащен цифровыми сервисами — системой O’KEY scan, кассами самообслуживание и цифровым сомелье.

«Мы усилили свое присутствие в стратегически важном и перспективном для нас московском регионе <…> Гипермаркеты «О’КЕЙ» <…> всегда будут востребованы покупателями благодаря широкому и богатому выбору товаров, конкурентоспособным ценам и превосходному качеству обслуживания клиентов. Гипермаркеты в новой концепции показывают хорошую динамику: растет как клиентский трафик, так и продажи с квадратного метра», — прокомментировал генеральный директор группы компаний «О’КЕЙ» Армин Бургер.

Трансформация гипермаркетов компании включает в себя модернизацию помещений, а также работу с ассортиментом: сокращаются площади, отведенные под непродовольственные товары, а на продуктах свежих категорий, напротив, делается основной акцент – расширяется как их ассортимент, так и торговая площадь под эти категории. На полках магазинов в новой концепции в большом количестве представлены охлажденные мясные продукты, птица, рыба и морепродукты, молочная гастрономия, свежая выпечка и продукция собственного производства, овощи и фрукты. Так, доля категорий товаров «фреш» и «ультрафреш» в выручке сети в III квартале 2021 года составила 54,9%.

В обновленных гипермаркетах значительно улучшена выкладка товаров, переосмыслен подход к организации ассортимента, а также обновлены стандарты зонирования, благодаря чему покупатели могут тратить меньше времени на совершение покупок. В компании полагают, что в будущем такой подход повысит конкурентоспособность и привлечет новых покупателей.