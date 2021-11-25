Зона бедствия: лодка с беженцами перевернулась в Ла-Манше

27 мигрантов утонули в ночь на 25 ноября при попытке пересечь пролив Ла-Манш на лодке, среди жертв есть женщины и дети. Как беженцы прорываются в Британию — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
34 мигранта отправились на надувной лодке из Франции к берегам Британии в ночь на 25 ноября
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Однако судно не добралось до Великобритании
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Лодка, не рассчитанная на такое количество пассажиров, перевернулась
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Также есть предположение, что ее могло задеть проходящее мимо судно
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Сигнал бедствия подали экипажи рыболовецких судов, когда увидели перевернувшуюся лодку
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Спасательная операция с привлечением авиации продолжалась всю ночь
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Спасти удалось только двух человек, еще один пропал без вести
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Международная организация по миграции заявила, что это самая крупная трагедия в Ла-Манше за всё время наблюдения за мигрантами с 2014 года
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Всего в этот день пересечь Ла-Манш пыталось порядка 25 судов
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Британские спасатели доставили на берег часть мигрантов, которые почти переплыли пролив, но в какой-то момент оказались в воде
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Спасенных беженцев сажают в автобусы и доставляют в центр временного размещения
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Фото: Getty Images/Dan Kitwood
Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен сообщил, что недалеко от границы с Бельгией были задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к организации переправы, закончившейся трагедией
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
После случившегося французская полиция обследует берег в поисках мигрантов
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
По данным британских властей, число нелегальных мигрантов, пытающихся добраться в страну по морю, в этом году выросло втрое по сравнению с прошлым годом. В один из ноябрьских дней в Британию по морю прибыло более тысячи мигрантов
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