Политическую эпоху Ангелы Меркель можно считать официально завершенной: 24 ноября в Берлине широкой публике был представлен новый коалиционный договор трех партий, победивших на сентябрьских выборах в германский бундестаг. СДПГ, «Зеленым» и «Свободным демократам» понадобилось 73 дня для того, чтобы согласовать стратегические подходы и задачи для нового правительства. Для сравнения, в 2017 году ХДС и СДПГ для этого потребовался аж 171 день, так что и в этот раз немецкие избиратели в принципе готовы были к тому, что переходный период растянется надолго. Однако все произошло относительно быстро и достаточно гладко, даже несмотря на то, что изначально у партий было немало разногласий по ряду вопросов.

Заседание парламента, на котором пока еще министр финансов, социал-демократ Олаф Шольц будет утвержден новым канцлером ФРГ, по данным немецких СМИ, должно состояться в пределах первой декады декабря. Если все так и будет, Ангела Меркель «не дотянет» до установленного Гельмутом Колем политического рекорда пребывания у власти буквально десять дней.

Судя по всему, Шольц органично вольется в рутину канцлерских будней. Он человек с немалым политическим опытом, а кроме того, Ангела Меркель продемонстрировала ему полную — и политическую, и личную — поддержку. Она даже брала его с собой в ряд недавних зарубежных турне, представляя своим партнерам как преемника.

Гораздо больше вопросов у экспертов к составу нового кабинета министров. Внешнюю политику, климат и экономику, похоже, дадут на откуп «Зеленым». С наибольшей долей вероятности, новым главой дипломатического ведомства станет неофит большой политики Анналена Бербок. Сопредседатель партии «Зеленых» Роберт Хабек, по предварительным данным, станет вице-канцлером, он же получит в свое управление новое мегаминистерство климата и экономики. Также «Зеленым» может отойти ведомство по делами семьи и минсельхоз.

Глава СвДП Кристиан Линднер получит контроль над бюджетом страны — ему прочат должность министра финансов. Кроме того, «Свободные демократы» могут претендовать на портфели министров юстиции, а также образования и транспорта.

Главой ведомства канцлера станет социал-демократ Вольфганг Шмидт — доверенное лицо Олафа Шольца. Также за СДПГ, по сведениям немецких СМИ, из ключевых министерств останется МВД, возможно министерство строительства, а кроме того, труда и социальных отношений.

Пока это предварительные наброски. Окончательно в деталях все станет известно в течение пары недель. Но уже сейчас можно прогнозировать, как новый политический расклад в Германии повлияет на российско-немецкие отношения.

То, что [вполне предсказуемо] внешнеполитический трек теперь в распоряжении «экологов», — вряд ли можно считать обнадеживающим обстоятельством для России. Для «Зеленых» ценностный фактор играет очень значительную роль в принятии политических решений. При этом именно на «идеологическом» фронте у партии имеется наибольшее количество претензий к Москве. Речь идет и о проблемах окружающей среды, и о либерализации подхода в отношении разного рода меньшинств, и о многих других вопросах. К тому же фрау Бербок уже успела зарекомендовать себя как довольно резкий критик РФ. Думается, нужно быть готовыми к тому, что негативный информационный фон может усилиться.

При этом традиционно принято считать, что социал-демократы — более «комфортный» для России партнер среди главных партий ФРГ и проводят более взвешенный курс в отношениях с Москвой. Это увязывается с историческим решением одного из самых популярных канцлеров, социал-демократа Вилли Брандта об активизации «восточной политики» в начале 1970-х годов. Так, ряд экспертов полагает, что фигура Олафа Шольца будет несколько уравновешивать действия Германии на российском треке в пользу более прагматичных подходов.

Думается, что завышать ожидания в этом смысле не стоит. Несмотря на то что в новом коалиционном договоре Россия названа одним из ведущих игроков на мировой арене, имеющим ключевое значение для решения глобальных задач, в документе ясно подчеркивается и несовпадение позиций двух стран по целому спектру проблем. В этом контексте большого прорыва в диалоге не предвидится.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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