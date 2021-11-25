Российский бизнес оценил риски всемирной налоговой реформы для РФ

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) оценили риски, с которыми страна может столкнуться, если присоединится к глобальной налоговой реформе корпоративного налогообложения. Об этом 25 ноября сообщает РБК.

В июле Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Большая двадцатка» (G20) предложили ввести единую минимальную ставку корпоративного налога в размере 15%. Этот компонент реформы (Pillar2) распространится на международные группы компаний (МГК) с выручкой от €750 млн. Первый компонент Pillar1 позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг МГК. План поддержали 136 стран, включая Россию.

Подписание многосторонней конвенции планируется в 2022 году, а вступление в силу — в 2023-м.

В РСПП отметили, что Россия может отказаться от реформы, однако эксперты пришли к выводу, что это не имеет особого смысла.

«Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия, в том числе на уровне зарубежных холдингов. Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — говорится в заявлении союза.

В РСПП опасаются, что реформа может поставить под угрозу льготные налоговые режимы в России — СПИК (специальные инвестиционные контракты) и ОЭЗ (режим особых экономических зон). Хотя отмечается, что проект не запрещает налоговые льготы, на деле они снизятся или нивелируются, поскольку зарубежные юрисдикции присутствия российской группы смогут добрать налог, недоплаченный в России, если налог на прибыль в РФ ниже 15%.

В комитете РСПП по налогам подчеркнули, что льготные режимы со ставками ниже 15% могут быть отменены, что крайне негативно скажется на инвестиционных проектах, невозможных без господдержки.

11 июля высший политический орган Европейского союза, Европейский совет, в лице его главы Шарля Мишеля назвал исторической договоренность членов «Большой двадцатки» (G20) о международной реформе налогообложения. Мишель также назвал это шагом в направлении более справедливого мира.