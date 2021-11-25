Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО
Мир
Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии
Общество
Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года
Интернет
РКН составил два протокола против «ВКонтакте» за неудаление контента
Мир
Украина поднимет вопрос о поставках оружия с новым правительством ФРГ
Общество
Генпрокуратура проверит все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной»
Мир
Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому»
Мир
Захарова указала на наступательные действия ВС Украины в Донбассе
Мир
В Кремле отвергли любые намеки на причастность России к «гаванскому синдрому»
Политика
Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

Российский бизнес оценил риски всемирной налоговой реформы для РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) оценили риски, с которыми страна может столкнуться, если присоединится к глобальной налоговой реформе корпоративного налогообложения. Об этом 25 ноября сообщает РБК.

Всемирный процент: США призвали к единой ставке налога на прибыль
Европейские страны поддержали инициативу администрации Байдена, но исполнение программы вызывает вопросы

В июле Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Большая двадцатка» (G20) предложили ввести единую минимальную ставку корпоративного налога в размере 15%. Этот компонент реформы (Pillar2) распространится на международные группы компаний (МГК) с выручкой от €750 млн. Первый компонент Pillar1 позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг МГК. План поддержали 136 стран, включая Россию.

Подписание многосторонней конвенции планируется в 2022 году, а вступление в силу — в 2023-м.

В РСПП отметили, что Россия может отказаться от реформы, однако эксперты пришли к выводу, что это не имеет особого смысла.

«Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия, в том числе на уровне зарубежных холдингов. Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — говорится в заявлении союза.

В РСПП опасаются, что реформа может поставить под угрозу льготные налоговые режимы в России — СПИК (специальные инвестиционные контракты) и ОЭЗ (режим особых экономических зон). Хотя отмечается, что проект не запрещает налоговые льготы, на деле они снизятся или нивелируются, поскольку зарубежные юрисдикции присутствия российской группы смогут добрать налог, недоплаченный в России, если налог на прибыль в РФ ниже 15%.

В комитете РСПП по налогам подчеркнули, что льготные режимы со ставками ниже 15% могут быть отменены, что крайне негативно скажется на инвестиционных проектах, невозможных без господдержки.

11 июля высший политический орган Европейского союза, Европейский совет, в лице его главы Шарля Мишеля назвал исторической договоренность членов «Большой двадцатки» (G20) о международной реформе налогообложения. Мишель также назвал это шагом в направлении более справедливого мира.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021