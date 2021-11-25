Белый дом может исключить санкции по СП-2 из оборонного бюджета
Санкции по «Северному потоку – 2» могут исключить из оборонного бюджета США, передает телеканал «Известия». Через союзников-демократов Байден добивается решения в конгрессе. По данным издания Foreign Policy, члены администрации президента, включая Энтони Блинкена, лично обращались к конгрессменам. В случае одобрения прошения некоторые связанные с СП-2 компании не будут оштрафованы. СМИ сообщают, что таким образом демократы пытаются защитить организации из ФРГ. Республиканцы в конгрессе возмутились действиями Байдена.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.