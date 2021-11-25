Пятеро пострадавших на шахте в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии

По предварительным данным, число пострадавших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 41, пять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом 25 ноября сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что люди в шахте еще есть, идет эвакуация.

«48 (человек) не отметились еще. Техники с места дают возгорание угольной пыли в вентиляции, хлопок и последующее возгорание», — рассказал собеседник «Известий».

По данным следствия, в 08:35 (04:35 мск) в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная»» произошло задымление.

По предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По данному факту следственными органами СК РФ по региону проводится доследственная проверка. В настоящее время спасательные работы продолжаются, на место происшествия выехало руководство следственного управления, устанавливаются обстоятельства произошедшего

По последней информации, из шахты эвакуированы 236 человек из 285, которые там находились.