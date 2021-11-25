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В Берлине приостановили показ балета «Щелкунчик» из-за расизма

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Государственный балет Берлина решил приостановить показ постановки «Щелкунчик» из-за «неполиткорректных эпизодов». Об этом рассказала и.о. художественного руководителя труппы Кристиана Теобальд.

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«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют «блэкфейсинг», — цитирует ее издание Bild.

Она подчеркнула, что эти же нюансы относятся и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Всё это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений.

По ее словам, неоднозначным элементом считается китайский танец, который якобы демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они «передвигаются мелкими семенящими шажками».

При этом Теобальд выступила против популярной в западных странах «культуры отмены» и подчеркнула, что постановку не планируют снимать насовсем.

По ее словам, подобные изменения являются серьезным нарушением авторского права. Поэтому, отметила Теобальд, всю постановку должны подвергнуть новой оценке.

В августе стало известно, что французские издания романа Агаты Кристи «Десять негритят», созданного в 1939 году, ради борьбы с расизмом получат новое название «Их было десять». Из тех же соображений в США книга выходила под названием «И никого не стало» (так же называлась пьеса, написанная по мотивам романа в 1943 году). Под этим же названием книгу упоминают в библиографии на официальном сайте Кристи. От прежнего заглавия также отказались Нидерланды, Швеция и Финляндия.

Позже начальник отдела мужской остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии издательства «Эксмо» Евгений Соловьев допустил, что роман «Десять негритят» может получить новое название и на русском языке. По его словам, разговоры на эту тему ведутся с Фондом Агаты Кристи и правнуком писательницы Джеймсом Притчардом, которые обладают правами на все книги Кристи.

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