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В Приангарье по подозрению во взятках задержали восьмерых полицейских

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Управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьмерых полицейских, которые подозреваются в получении взяток. Фигурантом еще одного уголовного дела стал владелец похоронного бизнеса, которому сотрудники МВД, как полагает следствие, за взятки передавали информацию об умерших.

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«Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек: шесть участковых, два сотрудника дежурной части и предприниматель», — говорится в сообщении СК.

По версии следствия, с 2020 по 2021 год индивидуальный предприниматель, который осуществлял организацию похорон через посредника передавал взятки участковым уполномоченным отдела полиции, а также оперативному дежурному и его помощнику.

Взятки предназначались за предоставление предпринимателю информации об умерших на территории Шелеховского района Иркутской области.

Общая сумма взяток составила не менее 280 тысяч рублей. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 291 УК РФ, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Подозреваемые задержаны.

В отношении предпринимателя решается вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудникам органов внутренних дел избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в содеянном признали, сотрудничают со следствием.

19 ноября по подозрению в получении взятки были задержаны первый замначальника московского главка МЧС Андрей Мищенко и еще один чиновник ведомства Виктор Самарин. По информации источника, задержанные получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Еще одно дело расследуется в отношении посредника во взяточничестве.

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