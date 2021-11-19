Источник сообщил о задержании двух сотрудников главка МЧС за взятку

По подозрению в получении взятки задержаны первый замначальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко и еще один чиновник ведомства Виктор Самарин. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Первый заместитель начальника главного управления по Москве Андрей Мищенко и руководитель одного из отделов главка Виктор Самарин подозреваются во взяточничестве», — рассказал собеседник СМИ.

Уточняется, что задержали чиновников Главного управления МЧС по Москве 18 ноября.

По информации источника, задержанные получили 50 тыс. рублей за паспорта для коммерческих организаций. Еще одно дело расследуется в отношении посредника во взяточничестве.

Днем ранее министру культуры Крыма Арине Новосельской было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 25 млн рублей. В рамках расследования обыски прошли в квартире и на месте работы министра. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В тот же день сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.