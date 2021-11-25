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Рестораны в 2022 году поднимут цены до 15%

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Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15% в 2022 году.

По словам гендиректора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, рост стоимости блюд в среднем составит 5-10%, но он будет не одномоментным, а постепенным.

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Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный считает, что повышение цен на 8% не избежать — слишком разогналась инфляция. По его словам, точный размер рост зависит от блюд — на одни повышение может составить 3%, а на другие дойти до 15%.

В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года, считает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

По словам рестораторов, значительно подорожали изначально недешевые ингредиенты — мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

Из-за роста цен на продукты рестораторы отказываются от части блюд с дорогими ингредиентами. По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, сеть «Мясо и рыба» уже отказалась от закупки осьминога. Цены на него выросли почти втрое — это дефицитный продукт. В апреле он стоил 450 рублей за 1 кг, в ноябре уже 1 250 рублей, уточнил специалист.

По словам Олега Подгорного, сильно подорожала рыба. Поэтому «Шоколадница» отказалась от использования, например, семги в горячих блюдах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Счет наплакал: рестораны в 2022 году поднимут цены до 15%

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